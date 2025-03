Se retiran diputados de Morena de sesión en el congreso estatal, y obligan su suspensión

Publicidad - LB2 -

Los diputados guindas abandonaron el recinto ante la solicitud de la panista, Nancy Frías, de enviar un exhorto para que la FGR vuelva a solicitar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, legislador federal de Morena, acusado de abuso sexual.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El caso de Cuauhtémoc Blanco, diputado federal de Morena por Morelos, llegó al congreso local de Chihuahua, cuando la presidenta, Elizabeth Guzmán Argueta, se vió obligada a suspender la sesión por falta de quórum, al abandonar el recinto los miembros del Grupo Parlamentario de Morena.

Lo anterior ocurrió minutos antes de que la diputada Nancy Janeth Frías, del PAN, presentara un punto de acuerdo, con la intención de exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar nuevamente la solicitud de desafuero del Diputado Federal Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Sobre el ex futbolista y ex gobernador de Morelos, pesa una denuncia en su contra por el delito de violación en grado de tentativa en perjuicio de su media hermana, por el cual la FGR interpuso ante el Congreso de la Unión una solicitud de desafuero para llevar a juicio al ex futbolista.

Sin embargo, por mayoría, la petición fue rechazada este miércoles, desprendiéndose de ahí una serie de reacciones de inconformidad, como la ocurrida este día en el congreso de Chihuahua.

En este contexto, la diputada Nancy Frías, acompañada de las diputadas Edna Xóchitl Contreras Herrera, Joceline Vega Vargas, Irlanda Dominique Márquez Nolasco y América Aguilar Gil, externaron su molestia y expusieron lo que llamaron el falso discurso de apoyo a la mujer.

La diputada Nancy Frías se mostró molesta ante lo que consideró una falsa narrativa de Morena sobre la defensa de la mujer.

“Todos los diputados de Morena se fueron, le huyeron a la verdad, le huyeron a lo que están haciendo, están haciendo las cosas mal, porque saben perfectamente que están protegiendo a un violentador. Lo único que están haciendo, a través del oficialismo, es proteger a una persona que tiene una imputación de un delito”.

Xóchitl Contreras del grupo parlamentario del PAN, así como Dominique Márquez y América Aguilar, del Partido del Trabajo, consideraron como una vergüenza el apoyo que brindaron los diputados federales a Cuauhtémoc Blanco, a quien le dijeron “no estás solo”.

