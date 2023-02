Se han entregado 140 solicitudes para obtener apoyos en auxiliares de movilidad y auditivos

Publicidad - LB3 -

Se tienen proyectadas 60 solicitudes diarias, por lo que invitan a entregar documentación.

Ciudad Juárez, Chih .- El DIF Estatal a través de la Dirección de Rehabilitación en la zona norte, hacen la invitación a la comunidad que requiera de apoyos de aparatos de movilidad y auditivos, a que acudan a entregar la documentación y ser beneficiados con este programa de ayuda social.

El periodo de inscripción inició el pasado lunes 13 de febrero y solo se recibían solicitudes en las instalaciones de Pueblito Mexicano, sin embargo, ante la baja demanda, se abrirá durante la próxima semana, un módulo más en las instalaciones del Centro de Rehabilitación integral Física (CRIF) ubicado sobre la calle Fierro No 300 de la colonia Arroyo Colorado.

“Recibimos alrededor de 140 solicitudes durante la primera semana, estaban proyectadas 60 solicitudes por día, entonces sí vamos un poco bajos, esperemos que la próxima semana sí alcanzar las 60 diarias”, dio a conocer Omar Rivera, jefe del departamento de Rehabilitación del DIF Estatal en Juárez.

Comentó que los horarios de recepción de documentos serán de lunes a viernes en horario de 8:30 de la mañana a 14:30 horas, tanto en Pueblito Mexicano como en el CRIF Juárez.

Para poder ser registrados es importante presentar la siguiente documentación, copia legible de una identificación oficial, copia legible de CURP, copia legible de un comprobante de domicilio no mayor a seis meses de antigüedad, copia legible de acta de nacimiento, no importa si no es reciente.

Además se debe presentar dictamen médico que indique enfermedad o padecimiento, este puede ser de un médico general, excepto que sea expedido por el IMSS, ISSSTE, SEDENA o cualquier otra institución de salud con relación obrero-patronal.

“El llamado es dado que todos los apoyos que se están dando son de manera gratuita, que de adquirirlas de otra forma, representaría un gasto considerable, entonces hago la invitación para que respondan a este llamado y si conocen a alguien que lo requiera, le hagan también la invitación”, agregó el funcionario.

Se informó que para la entrega de la documentación no es necesario que acuda el paciente, ya que lo puede hacer a través de un familiar o de algún amigo cercano, pero debe cumplir con la documentación antes señalada.

Dentro de los aparatos de movilidad que se estarán entregando se encuentran sillas de rueda estándar números 18 y 20, así como sillas de rueda PCI y PCA, mientras que de ayudas funcionales se dotará de andaderas, bastones de uno y cuatro puntos, muletas y sillas para baños.

Al momento de la entrega de los apoyos, se practicarán exámenes para entregar auxiliares auditivos y también lentes de armazón.

