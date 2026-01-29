Movil - LB1A -
enero 29, 2026 | 14:48
Revalidación vehicular 2026 costará 2 mil 749 pesos en Chihuahua

Estado

POR Redacción ADN / Staff
Habrá descuentos por pronto pago durante febrero, marzo y abril

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado informó que el costo de la revalidación vehicular 2026 en Chihuahua será de 2 mil 749 pesos, con descuentos por pronto pago para quienes realicen el trámite durante los primeros meses del programa.

El titular de la dependencia, José de Jesús Granillo Vázquez, detalló que los beneficios aplicarán durante febrero, marzo y abril, periodo en el que las y los contribuyentes podrán acceder a tarifas preferenciales según el modelo del vehículo.

El funcionario recordó que el programa contempla facilidades de pago, como meses sin intereses, así como diversas modalidades para realizar el trámite, entre ellas las oficinas de Recaudación de Rentas en los municipios, tiendas de conveniencia, instituciones bancarias y el servicio vía WhatsApp al número 614 372 17 00.

Granillo Vázquez explicó que, una vez concluido el periodo de descuentos, el costo de la revalidación será mayor y podrían aplicarse sanciones, por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar el beneficio del pronto pago y evitar contratiempos.

La Secretaría de Hacienda reiteró el llamado a cumplir oportunamente con esta obligación vehicular, a fin de mantenerse al corriente y acceder a los estímulos que ofrece el programa estatal.

