Reúne Estado a más de 150 organizaciones civiles en foro de fortalecimiento en Ciudad Juárez

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El encuentro buscó impulsar capacidades y generar alianzas entre OSC de distintas regiones de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Junta de Asistencia Social Privada (JASP), realizó el Segundo Foro del Programa “JASP 2025-2027 Maximizando Impactos”, con la participación de más de 150 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en esta frontera.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer las capacidades operativas y estratégicas de las organizaciones, así como fomentar la colaboración interinstitucional para ampliar su impacto en la comunidad.

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El representante de la oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, destacó que este tipo de espacios permiten consolidar el trabajo de las OSC, al facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre los distintos actores sociales.

“Este espacio funge como una plataforma para que los organismos compartan sus experiencias, opiniones y conocimientos”.

Por su parte, la directora general de la JASP, Amparo González, informó que en el foro participaron representantes de los sectores gubernamental, social, empresarial y las propias organizaciones civiles, con el propósito de fortalecer la vinculación y generar alianzas estratégicas.

El programa incluyó un panel intersectorial, mesas de trabajo temáticas, talleres de fortalecimiento institucional y la presentación de conclusiones en áreas como albergues, alimentación, desarrollo social, educación, salud y deporte.

En el evento participaron asociaciones provenientes de distintos municipios del estado, entre ellos Ciudad Juárez, Chihuahua, Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Aldama y Casas Grandes, lo que permitió un enfoque regional en la discusión de problemáticas y soluciones.

Las autoridades informaron que el ciclo de foros continuará en agosto en la ciudad de Chihuahua, posteriormente en octubre en Bocoyna, y concluirá en el primer trimestre de 2027 en Cuauhtémoc, como parte del proceso de evaluación y consolidación del programa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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