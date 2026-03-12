Respaldan diputados de Morena en Chihuahua reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

La bancada morenista señaló que el rechazo a la iniciativa responde a intereses políticos y a la defensa de privilegios partidistas.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua expresó su respaldo a la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y lamentó que no haya sido aprobada en el Congreso de la Unión.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que los legisladores de su partido respaldaron la iniciativa presidencial, mientras que otras fuerzas políticas votaron en contra para mantener beneficios dentro del sistema electoral.

“Los diputados de morena a la altura del momento histórico, respaldando la reforma, la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia”.

El legislador sostuvo que el rechazo a la propuesta impidió avanzar en cambios como la eliminación de las listas plurinominales, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la modificación del sistema de representación proporcional.

Estrada señaló que, desde la perspectiva de Morena, la iniciativa presidencial busca fortalecer el sistema democrático, reducir los costos del aparato electoral y ampliar la participación ciudadana en la vida pública.

Asimismo, indicó que el debate sobre la reforma electoral debe centrarse en las demandas de la ciudadanía para contar con instituciones más austeras, transparentes y representativas, y no en los intereses de partidos o estructuras burocráticas.

El coordinador parlamentario también recordó que la propuesta fue construida a partir de un proceso de diálogo y parlamento abierto, en el que participaron especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos de distintas regiones del país.

De acuerdo con el legislador, entre los puntos relevantes de la iniciativa se encuentran la reducción del financiamiento a los partidos políticos, la revisión de estructuras electorales duplicadas y el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana.

Finalmente, la bancada de Morena en el Congreso del Estado reiteró que continuará impulsando una agenda orientada a la transformación democrática, con el objetivo de acercar las instituciones públicas a la ciudadanía.

