Reporta Educación avance del 40% en preinscripciones de nivel básico

El proceso para el ciclo escolar 2026-2027 concluye el 13 de febrero.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que, a tres días del inicio del proceso de preinscripciones para estudiantes de nuevo ingreso a los niveles Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria, se registra un avance del 40 por ciento respecto a la meta prevista para el ciclo escolar 2026-2027.

El proceso inició el 3 de febrero y concluirá el 13 del mismo mes, y se realiza de manera electrónica a través del Sistema de Información Educativa, donde las madres, padres o tutores deben seleccionar tres opciones de plantel para cada estudiante.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, explicó que, por instrucciones del titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, se mantiene un seguimiento puntual para alcanzar un estimado de 135 mil 400 pre-registros en todo el estado.

“Afortunadamente, la gente está acudiendo a realizar el respectivo proceso, pero aún falta; es importante que nos ayuden a apartar ese espacio que están requiriendo para su hija o hijo”, señaló el funcionario.

La dependencia exhortó a aprovechar el fin de semana y los días restantes para completar el trámite, al subrayar que la información recabada es clave para la planeación y organización del próximo ciclo escolar.

Asimismo, la SEyD precisó que quienes no cuenten con conectividad a Internet pueden acudir directamente al plantel de interés, donde el personal educativo brindará apoyo para realizar el registro en línea.

Los resultados de las preinscripciones se darán a conocer a partir del 3 de julio, y posteriormente cada escuela llevará a cabo el proceso de inscripción y entrega de documentación correspondiente.

