Renuncia Rosana Díaz a bancada de Morena; acusa violencia política de coordinador parlamentario

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La diputada aclaró que no deja su curul ni renuncia aún al partido, aunque abrió la puerta a una eventual incorporación al Verde.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Rosana Díaz formalizó su renuncia al Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, aunque aclaró que por el momento no se separa del partido ni deja su cargo como legisladora.

Díaz explicó que presentó un oficio para hacer oficial su salida de la bancada morenista, pero precisó que continuará como militante mientras solicita diversa información interna antes de tomar una decisión definitiva sobre su permanencia partidista.

“No estoy renunciando al partido. Esta renuncia es únicamente a la bancada”, afirmó.

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La legisladora sostuvo que su decisión obedece a diversas situaciones que ha enfrentado dentro del grupo parlamentario, y señaló directamente al coordinador de la bancada como principal responsable de actos que calificó como violencia política en su contra.

Díaz reiteró que su salida del grupo parlamentario no implica renunciar a la diputación, por lo que continuará ejerciendo sus funciones dentro del Congreso local.

Sobre una posible incorporación a otra fuerza política, la diputada reconoció que existe una invitación del Partido Verde, pero indicó que primero deberá concluir el proceso correspondiente dentro de Morena.

La legisladora adelantó que posteriormente definirá si formaliza su renuncia al partido y si se integra a otro instituto político.