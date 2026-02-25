Rehabilita Estado 50 kilómetros de caminos rurales en Vado de Cedillos

Publicidad - LB2 -

Invierten 450 mil pesos para mejorar traslado de cosechas en Guadalupe.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), rehabilitó caminos rurales en la zona de Vado de Cedillos, municipio de Guadalupe, con el propósito de mejorar la conectividad y facilitar el traslado de insumos y productos agrícolas.

Las acciones forman parte del programa de Mecanización del Campo para el Mejoramiento de Caminos de Terracería en el Sector Rural, orientado a atender afectaciones derivadas de condiciones climáticas como lluvias y fuertes vientos, que deterioraron diversas vías de acceso.

El coordinador regional de la SDR, Miguel Núñez Nava, informó que la estrategia beneficiará a cerca de 100 productores de la región, quienes utilizan estos caminos para movilizar cosechas, maquinaria y mercancías hacia puntos de comercialización.

La intervención incluyó trabajos de rehabilitación, nivelación y conformación de la superficie de rodamiento, mediante el uso de maquinaria especializada.

Para estas labores se destinó una inversión aproximada de 450 mil pesos, aplicados en 200 horas de trabajo con motoconformadoras, lo que permitirá la rehabilitación de alrededor de 50 kilómetros de caminos.

Los trabajos abarcan el tramo del poblado de Porvenir a Vado de Cedillos, así como de Vado de Cedillos hacia la zona Banderas y otros puntos de interconexión, considerados estratégicos para la operación agrícola de la región.

Las autoridades estatales señalaron que la mejora de caminos rurales incide directamente en la reducción de costos logísticos y en la conservación de las cosechas, en un contexto donde la infraestructura vial es clave para la competitividad del sector agropecuario.

