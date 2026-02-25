Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 25, 2026 | 15:17
InicioEstado

Rehabilita Estado 50 kilómetros de caminos rurales en Vado de Cedillos

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Invierten 450 mil pesos para mejorar traslado de cosechas en Guadalupe.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), rehabilitó caminos rurales en la zona de Vado de Cedillos, municipio de Guadalupe, con el propósito de mejorar la conectividad y facilitar el traslado de insumos y productos agrícolas.

Las acciones forman parte del programa de Mecanización del Campo para el Mejoramiento de Caminos de Terracería en el Sector Rural, orientado a atender afectaciones derivadas de condiciones climáticas como lluvias y fuertes vientos, que deterioraron diversas vías de acceso.

- Publicidad - HP1

El coordinador regional de la SDR, Miguel Núñez Nava, informó que la estrategia beneficiará a cerca de 100 productores de la región, quienes utilizan estos caminos para movilizar cosechas, maquinaria y mercancías hacia puntos de comercialización.

La intervención incluyó trabajos de rehabilitación, nivelación y conformación de la superficie de rodamiento, mediante el uso de maquinaria especializada.

Para estas labores se destinó una inversión aproximada de 450 mil pesos, aplicados en 200 horas de trabajo con motoconformadoras, lo que permitirá la rehabilitación de alrededor de 50 kilómetros de caminos.

Los trabajos abarcan el tramo del poblado de Porvenir a Vado de Cedillos, así como de Vado de Cedillos hacia la zona Banderas y otros puntos de interconexión, considerados estratégicos para la operación agrícola de la región.

Las autoridades estatales señalaron que la mejora de caminos rurales incide directamente en la reducción de costos logísticos y en la conservación de las cosechas, en un contexto donde la infraestructura vial es clave para la competitividad del sector agropecuario.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Orbe

Biden firma “histórica” orden para regular uso de la IA en EEUU

El nuevo decreto presidencial exige a las empresas líderes en #InteligenciaArtificial la creación de estándares de seguridad para garantizar la protección de los usuarios. #InnovaciónTecnológica #SeguridadDigital #DirectivaPresidencial
Juárez / El Paso

Celebra Marisela Terrazas 85 días de intensa campaña

Marisela Terrazas celebra 85 días de intensa campaña con amor a Juárez en un Crucero neón lleno de música, luces y baile. #FuerzaYCorazónPorMéxico #CampañaJuárez #MariselaTerrazas
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.