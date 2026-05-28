Entrega DIF Estatal más de 154 mil desayunos diarios en Chihuahua con NutriChihuahua

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El programa alimentario beneficia a estudiantes y familias vulnerables mediante desayunos fríos y calientes en todo el estado.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, informó que diariamente se distribuyen más de 154 mil desayunos en distintos municipios de Chihuahua mediante comedores escolares, módulos móviles y centros comunitarios como parte del programa NutriChihuahua.

La estrategia opera en coordinación con la iniciativa privada y busca garantizar el acceso constante a alimentos nutritivos para niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad, además de fortalecer la economía familiar.

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De acuerdo con la dependencia, el programa contempla la entrega de alimentos balanceados que contribuyen al desarrollo integral de las y los beneficiarios, así como al rendimiento académico de estudiantes de educación básica.

En la región fronteriza, particularmente en Juárez, Ahumada, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, se entregan diariamente 30 mil desayunos fríos en 196 escuelas prioritarias. Estas acciones se realizan con recursos estatales y el apoyo logístico de la Fundación GazPro.

Además, en diferentes municipios del estado se distribuyen más de 13 mil 500 desayunos fríos en 525 escuelas. Los paquetes incluyen barras de avena y fruta, leche, galletas con fibra y fruta fresca o deshidratada.

El DIF Estatal detalló que otros 110 mil 600 estudiantes de mil 721 escuelas reciben desayunos calientes preparados en cocinas equipadas por la dependencia. Más del 40 por ciento de estas raciones se destinan a comunidades de la zona serrana, donde los menús son adaptados a las condiciones climáticas y a la disponibilidad de productos.

“El programa garantiza el acceso constante a alimentos nutritivos para niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad”.

La dependencia agregó que mantiene coordinación con autoridades educativas y locales para capacitar al personal encargado de preparar los alimentos e impulsar el aprovechamiento de productos regionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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