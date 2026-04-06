Registran baja participación en bloqueos carreteros de productores en Chihuahua

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Manifestaciones se mantienen sin cierres totales y con afectaciones parciales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La movilización convocada por productores agrícolas y transportistas en Chihuahua registró una baja participación, lo que impidió concretar bloqueos totales en carreteras como se había anunciado.

En Ciudad Juárez, el punto más visible fue la carretera Panamericana a la altura del kilómetro 20, donde únicamente cuatro tractocamiones realizaron un bloqueo parcial, permitiendo el paso a vehículos particulares.

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En el resto del estado, casetas y tramos carreteros en municipios como Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Ojinaga, Jiménez, Casas Grandes y Parral operaron con normalidad, sin incidencias relevantes.

El dirigente del movimiento en la entidad, Eraclio “Yako” Rodríguez, señaló que la falta de quórum limitó la capacidad de cerrar completamente las vías, particularmente en puntos estratégicos.

“Cada día somos menos y es más difícil sostener las movilizaciones”, reconoció.

Como medida alterna de presión, los manifestantes optaron por liberar el paso en algunas casetas, permitiendo la circulación sin cobro de peaje durante ciertos periodos.

La jornada se desarrolló con presencia intermitente de inconformes, sin que se registraran cierres generalizados, aunque sí afectaciones parciales en algunos puntos carreteros.

El dirigente reiteró que las protestas responden a presuntos incumplimientos del Gobierno Federal, adeudos pendientes, aumento en costos de insumos y falta de apoyos al campo.

Pese a la baja participación, adelantó que las movilizaciones continuarán en los próximos días, con el objetivo de presionar a las autoridades para establecer diálogo y atender las demandas del sector agropecuario.

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