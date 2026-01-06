Registra Secretaría de Salud más de 82 mil sesiones de radioterapia en la actual administración

Publicidad - LB2 -

Más de 6 mil personas han sido atendidas en Chihuahua y Ciudad Juárez mediante aceleradores lineales operados por el sistema estatal de salud.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que desde el inicio de la actual administración estatal y hasta el cierre de 2025 se han otorgado 82 mil 467 sesiones de radioterapia con acelerador lineal, en beneficio de 6 mil 049 personas en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con los datos oficiales, el Centro Estatal de Cancerología concentra 44 mil 894 sesiones, realizadas a 2 mil 056 usuarios, de los cuales 1 mil 632 lograron concluir su tratamiento, lo que representa uno de los principales núcleos de atención oncológica especializada en el estado.

En el caso del Centro Regional de Radioterapia Zona Norte, ubicado en Ciudad Juárez, se han contabilizado 37 mil 573 sesiones, con atención a cerca de 4 mil pacientes, y un registro de 2 mil 035 tratamientos concluidos, reflejando la alta demanda de servicios oncológicos en la región fronteriza.

La Secretaría de Salud destacó que 2025 se perfila como el año con mayor número de sesiones otorgadas desde la puesta en marcha de estos servicios, con 15 mil 391 sesiones en el Centro Estatal de Cancerología, con sede en la ciudad de Chihuahua.

En tanto, el Centro Regional de Radioterapia Zona Norte reporta 13 mil 775 sesiones durante el mismo periodo, lo que consolida a ambas unidades como pilares de la atención contra el cáncer dentro del sistema público estatal.

Las autoridades sanitarias señalaron que el uso de aceleradores lineales ha permitido ampliar la cobertura, reducir tiempos de espera y fortalecer la atención especializada, particularmente para pacientes que antes debían desplazarse fuera del estado para recibir este tipo de tratamiento.

