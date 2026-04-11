Refuerza Rosana Díaz recorridos y cercanía en el cuarto distrito de Juárez

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La diputada local mantiene agenda territorial con vecinos para recoger demandas y fortalecer el diálogo comunitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Rosana Díaz Reyes intensificó sus recorridos y encuentros ciudadanos en el cuarto distrito, como parte de una estrategia de trabajo enfocada en el contacto directo con habitantes de distintas colonias de Ciudad Juárez.

Durante el fin de semana, la legisladora sostuvo reuniones y convivencias con vecinas y vecinos, en las que recogió de primera mano inquietudes relacionadas con las necesidades más apremiantes de la zona, reforzando su presencia en territorio.

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Como parte de estas actividades, Díaz Reyes realizó recorridos por calles del distrito acompañada de residentes, lo que permitió identificar problemáticas locales y fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía.

“Cerca de la gente y con el corazón en el territorio es como yo hago política y represento al pueblo de Juárez”

Estas acciones forman parte de una dinámica permanente basada en la escucha activa y la proximidad con la población, elementos que la legisladora ha señalado como fundamentales en su labor dentro del Congreso local.

La agenda territorial también incluyó espacios de convivencia comunitaria, donde se promovió el diálogo abierto con familias juarenses, consolidando un vínculo más cercano entre representación política y ciudadanía.

Con ello, la diputada reiteró su compromiso de mantener una gestión cercana, sensible y orientada a atender las demandas reales de la población del cuarto distrito.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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