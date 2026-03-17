Refuerza Coespris acciones sanitarias en destinos turísticos por Semana Santa

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Capacitan a prestadores de servicios para prevenir riesgos en temporada vacacional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) implementó acciones preventivas en distintos municipios del estado, con el objetivo de fortalecer las condiciones de salud durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Las actividades incluyeron capacitaciones dirigidas a prestadores de servicios de los sectores restaurantero, hotelero y recreativo, en localidades como Bocoyna, Julimes y San Francisco de Conchos.

Las jornadas estuvieron enfocadas en reforzar medidas de higiene y cumplimiento sanitario en establecimientos turísticos.

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Durante las sesiones, se brindó orientación sobre requisitos sanitarios, procesos de verificación y principales riesgos asociados a las actividades del sector, con la participación de 78 asistentes.

Además, el personal de Coespris entregó paquetes preventivos que incluyen plata coloidal y material informativo, como parte de la estrategia para promover prácticas seguras.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan prevenir riesgos a la salud de visitantes y población local, ante el incremento de movilidad durante la temporada vacacional.

Asimismo, se informó que estas actividades se realizaron en coordinación con gobiernos municipales, lo que permitió ampliar la cobertura de las capacitaciones.

Con estas medidas, la dependencia estatal busca fortalecer la cultura de prevención sanitaria en destinos turísticos, en preparación para uno de los periodos de mayor afluencia en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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