Reconoce Medina labor de policías en Chihuahua y destaca su papel ante crisis de seguridad

El coordinador del PRI en el Congreso del Estado subrayó que su trabajo representa esperanza en contextos de violencia y riesgo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día del Policía, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina Aguirre, reconoció la labor de mujeres y hombres que integran las corporaciones de seguridad en Chihuahua, al señalar que su trabajo cotidiano representa un acto permanente de vocación y compromiso con la sociedad.

El legislador destacó que, frente a los retos actuales en materia de seguridad que enfrenta el país, la función policial cobra una relevancia especial, ya que son las y los elementos quienes enfrentan directamente a quienes alteran la paz social, en muchos casos bajo condiciones adversas y con recursos limitados.

“Su trabajo es esperanza en momentos difíciles”, expresó Medina al referirse a la actuación de las corporaciones policiacas en el estado.

Señaló que detrás de cada uniforme existen historias de sacrificio personal, largas jornadas laborales y una presión emocional constante, debido a que cada turno implica riesgos reales para la integridad de las y los policías y de sus familias, por lo que consideró indispensable que el reconocimiento institucional no se limite a fechas conmemorativas.

En ese sentido, subrayó la necesidad de que dicho reconocimiento se traduzca en políticas públicas permanentes, orientadas a fortalecer la capacitación, el equipamiento y el respaldo legal de los cuerpos de seguridad, como base para la construcción de un entorno más seguro y de mayor confianza ciudadana.

Medina Aguirre recordó que recientemente presentó una iniciativa para establecer un esquema de jubilación y retiro digno para policías del estado, proponiendo que puedan acceder a este derecho tras 25 años de servicio y al cumplir 50 años de edad.

Indicó que la propuesta busca reconocer de manera tangible el riesgo constante que enfrentan las y los elementos policiales, quienes no solo ponen en peligro su propia vida, sino también la estabilidad de sus familias, por lo que requieren condiciones laborales extraordinarias para el adecuado desempeño de sus funciones.

Finalmente, el coordinador parlamentario reiteró su disposición de impulsar acciones legislativas que contribuyan a mejorar las condiciones laborales, de seguridad y dignidad de las y los policías que resguardan a la población chihuahuense.

