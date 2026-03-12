Reconoce diputada Yesenia Reyes a promotores de la prevención de adicciones en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La legisladora destacó el trabajo de instituciones y ciudadanos que impulsan acciones para proteger la salud de la población.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La diputada local del Distrito 01 y presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Yesenia Reyes, participó en la Entrega del Premio Estatal de Prevención de las Adicciones, donde reconoció el trabajo de quienes impulsan acciones para proteger la salud y el bienestar de la sociedad.

Durante su intervención, la legisladora destacó la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y reconocer el compromiso de instituciones, organizaciones y ciudadanos que trabajan en la construcción de entornos más saludables.

“La prevención es una herramienta fundamental para construir comunidades más fuertes”.

Reyes subrayó que las acciones preventivas resultan clave para proteger especialmente a niñas, niños y jóvenes, sectores que enfrentan diversos riesgos relacionados con el consumo de sustancias.

Asimismo, señaló que el reconocimiento busca visibilizar el esfuerzo de quienes desarrollan programas, campañas y actividades orientadas a reducir el impacto de las adicciones en la sociedad.

La diputada también enfatizó que la coordinación entre autoridades, instituciones educativas, organizaciones civiles y ciudadanía es fundamental para fortalecer la cultura de la prevención.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar impulsando desde el Congreso del Estado iniciativas y acciones orientadas a mejorar la salud y el bienestar de las familias chihuahuenses, particularmente en materia de prevención de adicciones.

