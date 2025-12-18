Rechaza Rosana Díaz haber facilitado endeudamiento y denuncia linchamiento político

Publicidad - LB2 -

La diputada de Morena aseguró que no votó a favor de la reestructuración de la deuda y que su ausencia fue momentánea y no premeditada.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Rosana Díaz Reyes rechazó haber traicionado al pueblo de Chihuahua o a la Cuarta Transformación, luego de los señalamientos por su ausencia durante la sesión legislativa en la que se aprobó la reestructuración de la deuda pública estatal.

En un posicionamiento dirigido a la opinión pública, la legisladora afirmó que no emitió voto a favor del endeudamiento y sostuvo que los registros oficiales confirman su postura contraria a dicho tema, el cual —dijo— ahora se pretende endosarle de manera injustificada.

“No votamos a favor del tema que hoy se nos pretende endosar. Esa es la verdad y los registros lo confirman”, expresó.

Díaz Reyes explicó que estuvo presente desde el inicio de la sesión, cumpliendo con su responsabilidad legislativa, y que su ausencia fue mínima y momentánea, sin carácter premeditado. Indicó que dicha ausencia respondió a una reserva registrada ante la Secretaría de Asuntos Legislativos, en la que manifestó su posicionamiento en contra del endeudamiento público.

La diputada señaló que los señalamientos en su contra y en contra de la diputada Edith Palma Ontiveros constituyen un agravio colectivo injustificado, basado —afirmó— en desinformación y en el señalamiento fácil, al tiempo que rechazó cualquier forma de linchamiento político, incluso cuando provenga del interior del propio movimiento.

“Hoy somos objeto de un linchamiento político injusto, dentro del propio movimiento, negándonos la voz por un voto que no dimos”, sostuvo.

Rosana Díaz subrayó que su lealtad es con el pueblo y no con intereses o simulaciones, y aseguró que continuará defendiendo los principios de la Cuarta Transformación con hechos, trabajo y presencia legislativa.

Finalmente, hizo un llamado a evitar la división interna y a construir la transformación con verdad, congruencia y responsabilidad, reiterando que se mantendrá firme en la defensa del proyecto de nación y de las causas que representa ante la ciudadanía chihuahuense.

