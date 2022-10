Rechaza Morena más deuda para Chihuahua: Estrada

Mantiene bancada postura de rechazar endeudamiento, se votó en contra desde el 2021.

Chihuahua, Chih (ADN / Adriana Saucedo) .- Ante el refinanciamiento que el Gobierno del Estado busca, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cuestionó la razón por la que el proceso anunciado aumentará la deuda, en cuatro mil millones de pesos más.

- Publicidad - HP1

“Lo que están buscando es pagar una deuda, y tener una nueva deuda, con el nuevo créditos, pero el problema es que este nuevo crédito para tapar un hollo, deja un segundo hollo, que no es tan flexible, porque aumenta la cantidad, y aumenta el plazo a pagarla, por eso nosotros creemos que lo más conveniente es, no deuda”.

Advirtió que esto ocasionará en primer efecto un aumento de 4 mil millones de pesos, “de un solo brinco”, al adquirir 19 mil millones de pesos, porque la deuda actual de la bursatilización es de 15 mil millones, “pues ya nos hiciste crecer la deuda, es deuda”, sostuvo el diputado.

Agregó que se intenta minimizar este incremento al cambiar conceptos, como el asegurar que habrá “ingresos adicionales”, sin embargo no se trata de dinero extra, sino que provendrá de una deuda, que incluso se aumenta.

En este sentido, comentó que también hay una duda respecto a la cifra que quedará tras el refinanciamiento, pues han informado de manera pública que será en 3 mil millones, pero que faltan mil millones que no cuadran.

“Estos 19 mil, no van a tener disociación de 40 mil, porque estos 19 mil, 15 mil los tienen que usar para tapar el primero hollo de la bursátil carretera, no entiendo porque, desde diciembre nos dicen que serán 3 mil, no entendemos en qué se van mil”.

Redacción ADN / Staff ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.