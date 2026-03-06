Realizan en Guerrero el quinto Foro de Turismo 2026 para actualizar legislación del sector

Publicidad - LB2 -

Congreso de Chihuahua consulta a actores turísticos para fortalecer la Ley de Turismo del Estado.

Guerrero, Chih. (ADN/Staff) – La 68 Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión de Turismo, realizó en el municipio de Guerrero la quinta mesa de consulta de los Foros de Turismo 2026, con el objetivo de recabar propuestas que permitan actualizar el marco jurídico del sector turístico en la entidad.

Durante la apertura, el presidente de la Comisión de Turismo, diputado José Luis Villalobos, agradeció la participación de integrantes del sector turístico de la región, quienes contribuyen con propuestas orientadas al diseño de políticas públicas y reformas legislativas en la materia.

- Publicidad - HP1

El legislador destacó que el municipio de Guerrero cuenta con diversos atractivos turísticos, entre ellos la Ruta de la Manzana, el Festival de la Manzana, la Puerta a la Sierra y el Museo de las Momias, además de formar parte del programa estatal “Pueblos Tradicionales”, incluido en el Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaría de Turismo.

Las mesas de trabajo tienen como propósito analizar y discutir dos iniciativas relacionadas con modificaciones a la Ley de Turismo del Estado, particularmente en lo referente a la operatividad de los Consejos de Turismo y los mecanismos de consulta dentro del sector.

Las propuestas buscan elevar la calidad y competitividad de los servicios turísticos, promover la innovación y la diversificación de la oferta turística, fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado y mejorar la formulación de políticas públicas y la asignación de recursos.

Asimismo, se prevé que las reformas permitan definir lineamientos y reglamentos para las personas integrantes de los consejos de turismo, con el fin de mejorar su funcionamiento y participación en el desarrollo del sector.

Las opiniones y propuestas recabadas durante los foros serán analizadas por el equipo técnico del Congreso y por los diputados integrantes de la Comisión de Turismo, quienes trabajarán en la elaboración de la iniciativa de reforma correspondiente.

El proceso de consulta continuará el sábado 7 de marzo en Creel, donde se realizará una nueva mesa de trabajo en el hotel The Lodge at Creel Hotel & Spa, como parte de la serie de encuentros que ya se han desarrollado en Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral y Casas Grandes.

En el foro realizado en Guerrero participaron también el diputado Jaime Torres, representante del Distrito 13; el presidente municipal de Guerrero, Salvador Villa Domínguez; y Alejandra Lafon Sotelo, representante de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.