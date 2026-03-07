Realizan en Creel el último foro de consulta para reforma a la Ley de Turismo de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Congreso del Estado recabó propuestas del sector turístico para actualizar el marco jurídico y fortalecer la competitividad del sector.

Creel, Bocoyna, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Turismo de la 68 Legislatura del Congreso del Estado realizó en el seccional de Creel, municipio de Bocoyna, la última mesa de consulta de los Foros de Turismo 2026, donde representantes del sector turístico y autoridades locales presentaron propuestas para la actualización del marco jurídico en la materia.

Durante el encuentro, el presidente de la comisión legislativa, José Luis Villalobos, agradeció la participación de empresarios, prestadores de servicios y representantes institucionales de la región, al señalar que estos espacios permiten integrar la visión del sector en la construcción de políticas públicas y reformas legislativas.

“Este evento es de suma importancia, cerramos de lujo seis de seis foros, una punta de lanza para la construcción de un documento jurídico en materia de turismo”, expresó el legislador.

Villalobos destacó la relevancia turística de Creel, uno de los cinco Pueblos Mágicos de Chihuahua, considerado además puerta de entrada a la Sierra Tarahumara y al sistema Barrancas del Cobre, región que genera en promedio una derrama económica anual de mil 708 millones de pesos, equivalente a cerca del 10 por ciento del total estatal en turismo.

Las mesas de trabajo tuvieron como propósito analizar dos iniciativas relacionadas con la Ley de Turismo del Estado, particularmente en lo referente a la operatividad de los Consejos de Turismo y a la incorporación de mecanismos formales de consulta para el sector.

Entre los objetivos de estas reformas se encuentran elevar la calidad y competitividad de los servicios turísticos, fomentar la innovación y diversificar la oferta, así como fortalecer la colaboración entre autoridades y sector privado en la formulación de políticas públicas.

Las propuestas recabadas durante las consultas serán analizadas por el personal técnico del Congreso y por los integrantes de la Comisión de Turismo, con el propósito de integrar un proyecto de reforma legislativa.

El proceso de consulta se llevó a cabo en seis sedes del estado: Chihuahua capital el 16 de febrero, Hidalgo del Parral el 20 de febrero, Casas Grandes el 26 de febrero, Ciudad Juárez el 27 de febrero, Guerrero el 6 de marzo y finalmente Creel el 7 de marzo.

En el foro participaron los diputados José Luis Villalobos y Alma Portillo, integrantes de la Comisión de Turismo; Cristina Muñoz, presidenta del Clúster de Servicios de Creel; Jonathan Bustillos, empresario hotelero de la región; José Miguel Yáñez Ronquillo, presidente municipal de Guachochi, y Francisco Javier Orrantia, representante de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.

