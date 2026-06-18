Realizan en Camargo segundo Foro de Discapacidad para fortalecer iniciativas legislativas

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Personas con discapacidad, familias y organizaciones participaron en la consulta impulsada por el Congreso del Estado.

Ciudad Camargo, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Camargo fue sede del segundo Foro de Discapacidad 2026, un ejercicio de consulta pública organizado por el Congreso del Estado a través de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con el objetivo de recabar propuestas para fortalecer el marco legislativo en materia de inclusión.

La actividad forma parte de una serie de encuentros regionales orientados a garantizar la participación de las personas con discapacidad en los procesos de elaboración y análisis de leyes que puedan impactar directamente en sus derechos e intereses.

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Durante la apertura del foro, la presidenta de la comisión legislativa, Herminia Gómez Carrasco, destacó la importancia de escuchar las experiencias y necesidades de las personas con discapacidad, así como de sus familias, cuidadores y organizaciones de la sociedad civil.

“Estos procesos son fundamentales porque nos permiten construir leyes más cercanas a la realidad, tomando en cuenta las experiencias, necesidades y propuestas de quienes viven y enfrentan día a día los retos en nuestra sociedad”.

La diputada Edith Palma Ontiveros informó que actualmente existen 41 iniciativas relacionadas con la materia, mismas que serán enriquecidas con las opiniones y planteamientos obtenidos durante el proceso de consulta.

Las actividades se desarrollaron mediante tres mesas de trabajo enfocadas en temas de inclusión, educación y salud; accesibilidad; y acceso a la justicia, espacios en los que los participantes expusieron propuestas y observaciones para fortalecer futuras reformas legislativas.

El Congreso del Estado destacó que este mecanismo de participación atiende los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la consulta previa y efectiva de este sector de la población.

La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables informó que la consulta continuará en otras regiones del estado, con foros programados para el 25 de junio en Cuauhtémoc, el 3 de julio en Hidalgo del Parral y el 10 de julio en Ciudad Juárez.

Con estos encuentros, el Poder Legislativo busca incorporar las voces de las personas con discapacidad en la construcción de leyes y políticas públicas orientadas a garantizar una mayor inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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