Realiza Turismo de Chihuahua cata de sotol en Madrid durante FITUR 2026

La estrategia busca posicionar al estado como destino turístico internacional a través de su bebida emblemática.

Madrid, España (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo de Chihuahua realizó en Madrid, España, dos eventos dirigidos a públicos especializados con el objetivo de promover al estado como destino turístico a través del sotol, bebida tradicional del norte del país.

Las actividades se llevaron a cabo en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel global, donde Chihuahua mantiene presencia con acciones de promoción enfocadas al mercado internacional.

Durante los eventos se desarrolló una cata guiada de tres variedades de sotol, entre ellas Nocheluna y Peña Blanca, originarias del desierto chihuahuense, así como Sotol Bienvenido, representativo de la tradición sotolera de la Sierra Tarahumara.

De manera complementaria, se presentó la oferta turística integral del estado, con énfasis en los Pueblos Mágicos, el Parque Barrancas del Cobre, así como las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, además de la gastronomía regional y la cultura vaquera.

Los encuentros contaron con la participación de 20 periodistas especializados en gastronomía y turismo, además de 25 creadores de contenido, como parte de la estrategia para ampliar el alcance del destino entre audiencias internacionales.

La conducción estuvo a cargo de Germán Orrantia, sommelier y director de Promoción Turística de Chihuahua, quien destacó el valor del sotol como elemento identitario del estado y como vehículo para conectar al visitante con el territorio, la historia y las comunidades locales.

Las acciones forman parte de la campaña internacional bajo el lema “El México que no conoces”, con la que Chihuahua busca fortalecer su posicionamiento en mercados estratégicos mediante experiencias culturales y gastronómicas diferenciadas.

