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Realiza SCOP más de 50 auxilios carreteros durante Semana Santa 2026

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POR Redacción ADN / Agencias
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Operativo brindó apoyo gratuito a automovilistas en tramos clave del estado de Chihuahua.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026 se realizaron más de 50 auxilios carreteros como parte del programa especial implementado para apoyar a automovilistas.

El operativo, denominado “Auxilio Carretero Semana Santa 2026”, tuvo como objetivo facilitar el tránsito seguro de viajeros en distintos puntos del estado, mediante la atención de fallas mecánicas menores.

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Las acciones se desplegaron en tramos estratégicos como Chihuahua–Ahumada, Delicias–Jiménez y Chihuahua–Creel, donde unidades móviles recorrieron las carreteras para detectar y atender incidentes.

El servicio fue proporcionado por volantas equipadas con personal mecánico, quienes brindaron asistencia directa a conductores que presentaron problemas durante sus trayectos.

Entre las principales atenciones se incluyeron reparación de ponchaduras, fallas mecánicas, suministro de combustible y atención a sobrecalentamientos, lo que permitió a los usuarios continuar su camino sin mayores contratiempos.

Las unidades contaban con herramientas básicas, así como gasolina y agua, lo que facilitó la resolución de incidentes en carretera sin costo para los automovilistas.

Con este programa, la dependencia estatal buscó reforzar la seguridad vial y apoyar a quienes se desplazaron durante el periodo vacacional, especialmente en rutas con alta afluencia vehicular.

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