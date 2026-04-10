Realiza SCOP más de 50 auxilios carreteros durante Semana Santa 2026

Operativo brindó apoyo gratuito a automovilistas en tramos clave del estado de Chihuahua.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026 se realizaron más de 50 auxilios carreteros como parte del programa especial implementado para apoyar a automovilistas.
El operativo, denominado “Auxilio Carretero Semana Santa 2026”, tuvo como objetivo facilitar el tránsito seguro de viajeros en distintos puntos del estado, mediante la atención de fallas mecánicas menores.
Las acciones se desplegaron en tramos estratégicos como Chihuahua–Ahumada, Delicias–Jiménez y Chihuahua–Creel, donde unidades móviles recorrieron las carreteras para detectar y atender incidentes.
El servicio fue proporcionado por volantas equipadas con personal mecánico, quienes brindaron asistencia directa a conductores que presentaron problemas durante sus trayectos.
Entre las principales atenciones se incluyeron reparación de ponchaduras, fallas mecánicas, suministro de combustible y atención a sobrecalentamientos, lo que permitió a los usuarios continuar su camino sin mayores contratiempos.
Las unidades contaban con herramientas básicas, así como gasolina y agua, lo que facilitó la resolución de incidentes en carretera sin costo para los automovilistas.
Con este programa, la dependencia estatal buscó reforzar la seguridad vial y apoyar a quienes se desplazaron durante el periodo vacacional, especialmente en rutas con alta afluencia vehicular.
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