Realiza Gobernación Estatal 288 inspecciones y clausura 10 negocios por irregularidades

Las acciones se concentraron en Chihuahua, Aldama y Ciudad Juárez durante la última semana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno informó que durante la semana del 19 al 25 de enero de 2026 se realizaron 288 inspecciones a establecimientos que expenden o comercializan bebidas alcohólicas en el estado, como parte de las acciones permanentes de vigilancia para el cumplimiento de la normatividad vigente.

Las revisiones estuvieron a cargo de personal de la Subsecretaría de Gobernación y derivaron en la clausura de 10 establecimientos, de los cuales seis se localizaron en el municipio de Chihuahua, uno en Aldama y tres en Ciudad Juárez, tras detectarse diversas irregularidades administrativas y operativas.

En la capital del estado, fueron clausurados restaurantes, cantinas y licorerías por falta de revalidación correspondiente al año 2025 y por actas no atendidas, entre ellos los establecimientos Tacos Obregón, Modelorama Los Cuarteles, La Calabaza, Zoppys Bar, Six Larussy y Vinos y Licores GCH.

En el municipio de Aldama, se clausuró una licorería tras detectarse personal laborando en estado de ebriedad, lo que representa una falta grave a la legislación estatal en materia de bebidas alcohólicas.

Mientras tanto, en Ciudad Juárez se aplicaron tres clausuras a tiendas de abarrotes, luego de comprobarse violaciones al giro autorizado, situación que implica la venta de bebidas alcohólicas sin el permiso correspondiente.

La Secretaría General de Gobierno señaló que el objetivo de estas inspecciones es garantizar el cumplimiento de la ley, prevenir riesgos a la población y mantener el orden en la operación de este tipo de comercios, por lo que exhortó a las y los propietarios a regularizar su situación y atender oportunamente cualquier observación, a fin de evitar sanciones administrativas.

