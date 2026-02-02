Realiza Gobernación Estatal 239 inspecciones y clausura seis establecimientos en una semana

Publicidad - LB2 -

Las revisiones se llevaron a cabo del 25 de enero al 1 de febrero de 2026 en distintos municipios del estado.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Subsecretaría de Gobernación del Gobierno del Estado llevó a cabo 239 inspecciones a establecimientos que expenden y comercializan bebidas alcohólicas durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 1 de febrero de 2026, como parte de las acciones permanentes de vigilancia y regulación en la materia.

Derivado de estas revisiones, se aplicaron seis clausuras por diversas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de la normatividad vigente, informó la dependencia estatal a través de un balance semanal de operativos.

De acuerdo con la información oficial, una clausura se realizó en la ciudad de Chihuahua, una más en el municipio de Aldama y cuatro en Ciudad Juárez, lo que refleja una mayor incidencia de sanciones en la zona fronteriza durante el periodo evaluado.

En la capital del estado fue clausurada la cantina “Ai ta la cosa”, debido a que se encontraba operando fuera del horario permitido por la ley. En tanto, en Aldama se procedió al cierre del Comité Ejido Emiliano Zapata, al detectarse que operaba sin el permiso correspondiente.

En Ciudad Juárez, las autoridades estatales clausuraron la tienda de abarrotes “Súper Six Rubio” y la tienda “Súper Six Riberas del Bravo”, ambas por violación de giro, así como la cantina “La Fragua”, por operar fuera de horario, y el bar “Bar Amores”, cuyo permiso provisional se encontraba vencido.

La Subsecretaría de Gobernación señaló que el objetivo central de estos operativos es garantizar el cumplimiento de la ley y preservar el orden en la actividad comercial relacionada con la venta de bebidas alcohólicas, por lo que reiteró el exhorto a las y los propietarios de estos establecimientos a apegarse a la normatividad vigente para evitar sanciones administrativas.

