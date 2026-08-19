Realiza Chihuahua primera sesión ordinaria del Comité Promotor de Inversiones

Publicidad - LB2 -

Gobierno, empresarios e instituciones revisaron avances, financiamiento, estímulos fiscales y condiciones para atraer inversión al estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, realizó la primera sesión ordinaria del Comité Promotor de Inversiones, como parte de los trabajos de coordinación con el sector empresarial e instituciones vinculadas al desarrollo económico.

El encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a las acciones de promoción y atracción de inversiones en Chihuahua, así como revisar propuestas y necesidades planteadas por la iniciativa privada a través de representantes de cámaras y organismos empresariales de distintas regiones del estado.

- Publicidad - HP1

En la sesión participaron el titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa; la coordinadora del Comité Promotor de Inversiones, Myrna De Las Casas Berumen; y el representante de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Eugenio Govea.

Durante la reunión se presentaron avances del Comité Promotor de Inversiones y se revisaron instrumentos de apoyo para fortalecer la competitividad del sector productivo, en un contexto marcado por la relocalización de cadenas de suministro y la necesidad de mejorar las condiciones para captar nuevos proyectos.

Como parte del orden del día, la Secretaría de Economía presentó el Portafolio de Inversión y Estímulos Fiscales del Plan México, mientras que De Las Casas Berumen expuso los avances registrados por el Comité en sus tareas de coordinación y seguimiento.

También se dieron a conocer opciones de financiamiento y apoyo para empresas mediante el Programa NAFIN, presentado por el representante estatal Héctor Parás, así como el Programa FIFOMI, expuesto por su directora, Gertrudis Mercado.

En materia de propiedad industrial y fortalecimiento empresarial, Christian Solano, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, presentó el tema “Tu marca como activo, licencias y franquicias”, orientado a mostrar las oportunidades que ofrece la protección y aprovechamiento estratégico de los activos intangibles.

Las y los asistentes también compartieron información sobre las condiciones actuales para la inversión y el seguimiento a la negociación del T-MEC, debido a su relevancia para la economía estatal y para los sectores vinculados con exportación, manufactura y proveeduría.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.