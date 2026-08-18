Informa Desarrollo Rural señales para detectar gusano barrenador en ganado

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La dependencia pidió a productores revisar heridas, cambios de conducta y reportar posibles casos ante autoridades sanitarias.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural mantiene acciones de capacitación dirigidas a productoras y productores pecuarios para informar sobre las características que pueden advertir la posible presencia del Gusano Barrenador del Ganado.

La dependencia explicó que la larva puede afectar a animales de sangre caliente y desarrollarse en heridas de distintas características, desde lesiones causadas por picaduras de garrapatas, raspones y cortes, hasta aquellas derivadas de procedimientos como el descorne o la señalada.

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La SDR indicó que también pueden presentarse infestaciones en el ombligo de animales recién nacidos, así como en regiones vulvares o perineales de las hembras.

De acuerdo con la información técnica difundida, las larvas incluso pueden ingresar a través de mucosas y orificios naturales como nariz, boca, ojos, oídos y genitales, por lo que se recomienda mantener una revisión constante del hato.

La dependencia pidió a los productores prestar atención a heridas que no cicatrizan, aumentan de tamaño o profundidad, presentan movimiento, exudado o escurrimiento serosanguinolento.

También se señaló que el olor desagradable, la presencia de tejido en descomposición, larvas agrupadas o huevecillos son señales que deben atenderse y reportarse de inmediato.

Ante una posible infestación, los animales pueden presentar cambios en su comportamiento y condición general, como inapetencia, fiebre, incomodidad, prurito, depresión o letargia.

La Secretaría agregó que también puede observarse disminución en la producción y en la ganancia de peso, además de que las heridas pueden crecer rápidamente y complicarse por infecciones secundarias.

Como parte de la estrategia preventiva, la SDR continuará recorridos en los municipios para capacitar y entregar material informativo a productores pecuarios, con datos técnicos sustentados en documentos sanitarios oficiales.

Los reportes pueden realizarse ante Senasica al 800 751 2100; ante la Secretaría de Desarrollo Rural al 614 429 3300, extensión 12559, o al 614 516 1248; y ante el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria al 614 434 1902.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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