Mantienen en reserva reunión de Maru Campos con cuadros del PAN en Ciudad Juárez

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Encuentro encabezado por Maru Campos y Marco Bonilla en Cibeles reunió a figuras panistas en medio del reacomodo político rumbo a 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó en esta frontera una reunión con cuadros del Partido Acción Nacional, funcionarios estatales y liderazgos políticos regionales, en un encuentro realizado en el centro de convenciones Cibeles.

La reunión se prolongó por más de tres horas y contó con la presencia del alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla Mendoza, quien ha sido identificado dentro del panismo como una de las figuras centrales en la operación política del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

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Aunque no se informó oficialmente el contenido del encuentro, la convocatoria se dio en un contexto de movimientos internos del PAN en Chihuahua, ante la próxima renovación de la gubernatura, ayuntamientos, Congreso local y diputaciones federales.

Entre los asistentes se observó al secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, así como a la diputada federal María Angélica “Manque” Granados Trespalacios, además de otros perfiles vinculados con la estructura política y administrativa estatal.

También participó Daniela Álvarez, dirigente panista señalada dentro de las definiciones internas como perfil relevante para Ciudad Juárez, en medio de las negociaciones y posicionamientos que comienzan a marcar la ruta electoral en la entidad.

La presencia de Campos, Bonilla y distintos liderazgos panistas en Ciudad Juárez refleja la importancia estratégica de la frontera para Acción Nacional, particularmente por el peso electoral del municipio y por el reto que representa para el partido recuperar competitividad local frente a Morena y otras fuerzas políticas.

El encuentro forma parte de una serie de señales políticas que han colocado a Chihuahua en una etapa anticipada de alineamientos partidistas, aun cuando formalmente el calendario electoral de 2027 todavía no inicia.

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