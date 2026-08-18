Sostiene Maru Campos reunión con cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La gobernadora y la diplomática abordaron temas de colaboración binacional, economía, cultura y atención consular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con la cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Katharine Beamer, como parte de su gira por la frontera.

El encuentro se llevó a cabo en el recinto consular, donde ambas funcionarias conversaron sobre temas prioritarios para el desarrollo y la competitividad de la zona fronteriza.

- Publicidad - HP1

Durante la reunión, se destacó la importancia de fortalecer los vínculos de colaboración entre México y Estados Unidos, particularmente en materias económica, cultural y de atención consular.

La mandataria estatal y la diplomática coincidieron en la relevancia de mantener canales de comunicación estrechos y permanentes para atender asuntos comunes en la región binacional.

El Gobierno del Estado señaló que este tipo de encuentros contribuyen a consolidar una relación institucional de largo plazo entre Chihuahua y las autoridades estadounidenses con presencia en la frontera.

La agenda abordada también se enmarca en la dinámica diaria de Ciudad Juárez y El Paso, donde el intercambio comercial, social, laboral y cultural mantiene una relación permanente entre ambas comunidades.

Campos y Beamer refrendaron su disposición para continuar trabajando en coordinación, con el objetivo de impulsar acciones que beneficien a la población de la región fronteriza.

La reunión forma parte de las actividades oficiales de la gobernadora en Ciudad Juárez, donde sostuvo encuentros relacionados con desarrollo económico, infraestructura y cooperación binacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.