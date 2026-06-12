Publica SEyD resultados de ingreso a preparatorias públicas para el ciclo 2026-2027

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Más de 50 mil aspirantes participaron en el proceso de asignación de espacios en Educación Media Superior.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) dio a conocer los resultados del proceso de ingreso a planteles públicos de Educación Media Superior para el ciclo escolar 2026-2027, como parte de la estrategia estatal Juntos a la Prepa. Mi Derecho, Mi Lugar.

El registro de aspirantes se realizó del 13 de abril al 31 de mayo mediante el portal del Sistema de Información Educativa (SIE), donde se contabilizaron más de 50 mil solicitudes de estudiantes que actualmente cursan el tercer grado de secundaria, así como de jóvenes de generaciones anteriores y provenientes de otras entidades.

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La asignación de espacios se efectuó sin examen de admisión, en cumplimiento de los acuerdos nacionales vigentes para el acceso a la Educación Media Superior.

La distribución de los lugares disponibles se realizó mediante el Sistema de Asignación a Educación Media Superior (Siaems), el cual consideró la capacidad instalada de cada plantel y las preferencias seleccionadas por los aspirantes durante el proceso de registro.

Además, se tomaron en cuenta criterios relacionados con la equidad de género, la inclusión de personas con discapacidad y la existencia de hermanas o hermanos inscritos en el mismo centro educativo.

La SEyD informó que las y los estudiantes deberán acudir el próximo 19 de junio al plantel que les fue asignado para participar en un diagnóstico educativo.

Las autoridades educativas señalaron que cada institución dará a conocer el horario y los detalles específicos para la aplicación de esta evaluación diagnóstica.

En el caso de quienes no obtuvieron un espacio en alguna de las opciones seleccionadas o no completaron su registro durante el periodo establecido, la dependencia anunció que próximamente dará a conocer el listado de planteles que aún cuentan con lugares disponibles.

Para atender dudas y brindar orientación a las familias, la Secretaría de Educación y Deporte mantiene habilitado un centro de atención telefónica que opera de lunes a viernes en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La dependencia reiteró que el proceso forma parte de las acciones orientadas a garantizar el acceso de las y los jóvenes chihuahuenses a la Educación Media Superior.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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