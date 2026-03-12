Propone Nancy “La China” Frías permisos laborales pagados para mujeres víctimas de violencia

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca que las trabajadoras puedan acudir a procesos legales sin perder salario ni enfrentar sanciones laborales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para establecer permisos laborales pagados para mujeres que deban acudir ante autoridades por ser víctimas de violencia o para atender procesos legales relacionados con sus hijas e hijos.

La propuesta plantea reformas al Código Administrativo del Estado de Chihuahua, además de promover modificaciones a nivel federal en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y en la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de garantizar que las mujeres puedan asistir a audiencias o trámites sin afectar su empleo.

Entre los casos contemplados se incluyen denuncias por violencia, ratificación de medidas de protección, audiencias por pensión alimenticia, guarda y custodia, régimen de convivencia y otros procedimientos legales vinculados a la protección de menores.

“Que ninguna mujer vuelva a elegir entre su salario y su dignidad”.

La legisladora argumentó que la iniciativa responde a una problemática que afecta a miles de mujeres en el estado, al señalar que muchas deben ausentarse de sus trabajos para atender procesos legales, lo que puede derivar en descuentos salariales o sanciones laborales.

De acuerdo con datos citados en la exposición de motivos, en 2023 la ciudad de Chihuahua registró 3 mil 530 denuncias por violencia familiar, lo que representó un incremento del 9.4 por ciento respecto al año anterior.

Asimismo, durante ese año se contabilizaron 389 llamadas al 9-1-1 por violencia familiar, 1 mil 283 por violencia contra la mujer y 137 por violencia de pareja.

En materia de pensión alimenticia, la diputada indicó que en el estado se abrieron 1 mil 078 carpetas de investigación en 2023, mientras que en el primer bimestre de 2024 la ciudad de Chihuahua acumuló 189 denuncias por este concepto.

Frías explicó que el permiso laboral no sería automático, sino que deberá acreditarse mediante denuncias, citatorios judiciales, constancias de comparecencia o medidas de protección emitidas por una autoridad competente.

La iniciativa busca que las trabajadoras no pierdan salario, prestaciones ni antigüedad laboral por acudir a procesos legales derivados de situaciones de violencia o asuntos familiares relacionados con la protección de sus hijas e hijos.

