Propone María Antonieta Pérez elección directa de regidores en Chihuahua

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La diputada de Morena planteó mantener un modelo que permita a la ciudadanía elegir a sus representantes en los cabildos municipales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, presentó una reserva durante la discusión de la reforma electoral para mantener la posibilidad de que la ciudadanía elija de manera directa a las y los regidores que integran los ayuntamientos del estado.

La legisladora argumentó que este modelo fortalecería la representación ciudadana al permitir que los electores definan quiénes ocuparán los espacios en los cabildos, responsables de aprobar decisiones relacionadas con servicios públicos, obras y programas municipales.

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Actualmente, los regidores son electos mediante planillas registradas por los partidos políticos junto con las candidaturas a las presidencias municipales, por lo que la integración de los cabildos depende de las listas elaboradas por las fuerzas políticas.

Pérez Reyes sostuvo que este esquema limita la participación de liderazgos comunitarios que cuentan con respaldo ciudadano, pero que no forman parte de las estructuras partidistas encargadas de definir las candidaturas.

“Hoy miles de líderes sociales, vecinales y comunitarios que trabajan todos los días en sus colonias quedan fuera de las decisiones públicas porque no forman parte de las listas que elaboran los partidos.”

La diputada recordó que Chihuahua había avanzado en la implementación de un modelo de elección directa de regidores con miras a futuros procesos electorales, pero señaló que la reforma actualmente discutida elimina esa posibilidad y mantiene el sistema tradicional de planillas.

De acuerdo con la legisladora, la elección directa permitiría fortalecer la rendición de cuentas, incrementar la participación ciudadana y facilitar que cada colonia, barrio o comunidad identifique claramente a sus representantes y pueda exigir resultados de manera más efectiva.

Asimismo, destacó que este mecanismo brindaría a los ciudadanos la posibilidad de diferenciar su voto para la Presidencia Municipal y para la integración del Cabildo, ampliando las opciones de representación política.

“La gente sabe quién gestiona un parque, quién organiza a los vecinos, quién resuelve problemas en la colonia. Muchas veces esos liderazgos no llegan a los cabildos porque el sistema actual favorece acuerdos políticos internos antes que el respaldo ciudadano.”

La legisladora afirmó que las reformas electorales deben orientarse a ampliar los derechos políticos de la ciudadanía y acercar la toma de decisiones a las comunidades, mediante mecanismos que fortalezcan la participación directa en la vida pública municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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