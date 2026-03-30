Propone diputada Magdalena Rentería prohibir designación de familiares en el DIF

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Iniciativa busca evitar nepotismo y profesionalizar la asistencia social en Chihuahua.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La diputada local Magdalena Rentería Pérez presentó una iniciativa para prohibir que familiares de gobernantes encabecen los sistemas DIF estatal y municipales, con el objetivo de eliminar prácticas de nepotismo en Chihuahua.

La legisladora, integrante del grupo parlamentario de Morena, planteó reformas a la Ley de Asistencia Social Pública y Privada, la Ley de Entidades Paraestatales y el Código Municipal del estado, a fin de establecer reglas claras sobre la designación de titulares en estos organismos.

“Las mujeres no necesitamos ser las esposas de nadie para ocupar puestos en política”.

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Rentería Pérez argumentó que actualmente existe un vacío normativo que permite la designación de familiares en los DIF, pese a tratarse de organismos descentralizados que deben regirse por principios de profesionalización y transparencia.

En ese sentido, la propuesta establece que no podrán ocupar estos cargos personas con vínculo de matrimonio, concubinato o parentesco hasta segundo grado con el titular del Poder Ejecutivo estatal o autoridades municipales.

“No es limitar derechos, sino limitar una mala práctica que no ha abonado al ejercicio de la asistencia social”.

Además, la iniciativa contempla prohibir la creación de cargos honorarios con funciones operativas o acceso a recursos públicos, cuando estos no estén debidamente establecidos en la ley.

La diputada recordó que el DIF en Chihuahua fue creado en 1977 y que, aunque ha tenido actualizaciones legales, persisten prácticas heredadas de esquemas políticos anteriores que, afirmó, deben ser erradicadas.

El planteamiento se alinea con posturas recientes a nivel federal para combatir el nepotismo en las instituciones públicas, buscando fortalecer la integridad administrativa y la efectividad de las políticas sociales en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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