Propone Alfredo Chávez replantear elección de regidores por zonas en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Iniciativa busca ajustar modelo antes del proceso electoral 2026–2027.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, presentó una iniciativa de decreto para replantear el esquema de elección de regidurías por zonas territoriales, modelo previsto para aplicarse rumbo al proceso electoral 2026–2027.

La propuesta plantea modificar artículos transitorios aprobados en legislaturas anteriores que abrían la posibilidad de elegir regidores por demarcaciones, al considerar que la realidad territorial y demográfica de Chihuahua difiere de otras entidades donde ya opera ese sistema.

- Publicidad - HP1

El documento expone que Chihuahua cuenta con 67 municipios y una población estimada de 4 millones 87 mil 306 habitantes, mientras que Nayarit —único estado citado como referente— tiene 20 municipios y poco más de 1.2 millones de habitantes, lo que, según el legislador, implica condiciones administrativas y presupuestales distintas.

Entre los argumentos centrales, la iniciativa advierte que implementar el modelo de regidurías por demarcación podría representar un incremento aproximado del 25 por ciento en el presupuesto del órgano electoral local, con un costo adicional estimado en 20 millones 655 mil pesos. Dicho monto estaría relacionado con contratación y capacitación de personal, revisión de candidaturas, traslado y resguardo de material electoral, campañas informativas y fiscalización de nuevas postulaciones.

El coordinador panista sostuvo que la medida, en las condiciones actuales, no garantiza por sí misma una mejora efectiva en la representación ciudadana.

“La implementación directa de regidurías por demarcación territorial, en las condiciones actuales, no garantiza por sí misma una mejora efectiva en la representación ciudadana”.

La iniciativa busca dar certeza jurídica al proceso electoral próximo y ajustar el modelo con base en criterios técnicos, operativos y presupuestales, en un contexto donde el diseño del sistema electoral local forma parte del debate legislativo previo a los comicios de 2027.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.