Prevé Protección Civil vientos fuertes y descenso de temperaturas en Chihuahua

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Rachas de hasta 65 km/h y posibles tolvaneras afectarán diversas regiones del estado este viernes y sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la presencia de vientos fuertes y un descenso en las temperaturas en el estado de Chihuahua, debido al ingreso del frente frío número 42 y su masa de aire polar asociada.

De acuerdo con el pronóstico, este viernes se esperan rachas de viento que podrían superar los 65 kilómetros por hora en municipios como Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, entre otros, lo que incrementa el riesgo de tolvaneras y baja visibilidad en distintos tramos carreteros.

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Entre las vías que podrían verse afectadas se encuentran Sueco-Juárez, Chihuahua-La Junta y la vía corta a Parral, donde las condiciones podrían complicar la circulación vehicular.

Las condiciones podrían generar tolvaneras y reducción en la visibilidad en carreteras del estado.

Asimismo, se prevén lluvias de aisladas a dispersas en zonas del sur y sureste de la entidad, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En cuanto a las temperaturas, se estiman máximas de hasta 31 grados centígrados en la capital y 33 grados en la región centro-sur, mientras que en la Sierra Tarahumara persistirá un ambiente frío a muy frío durante la noche y la madrugada.

Para el sábado, la masa de aire polar mantendrá condiciones de viento con rachas de hasta 55 km/h, además de un incremento en la probabilidad de lluvias en distintas regiones del estado.

La CEPC recomendó asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse, así como extremar precauciones al conducir.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar zonas de riesgo y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

El Gobierno del Estado informó que se mantendrán operativos de vigilancia permanentes para atender posibles contingencias derivadas de estas condiciones climáticas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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