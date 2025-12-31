Destinó Gobierno de Chihuahua más de 9.6 millones de pesos al cuidado infantil en 2025

Publicidad - LB2 -

Apoyos permitieron abrir nuevas estancias y fortalecer espacios de atención para niñas y niños.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado destinó durante 2025 9 millones 662 mil 957 pesos para fortalecer el cuidado infantil en la entidad, mediante apoyos para la apertura de nuevas estancias y el otorgamiento de estímulos a prestadores del servicio, informó el Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii).

Las acciones, impulsadas por la administración estatal, tuvieron como objetivo garantizar espacios seguros, adecuados y de calidad, así como ampliar la cobertura del servicio de estancias infantiles en distintas regiones de Chihuahua, en beneficio directo de las familias trabajadoras.

Del total de recursos ejercidos, 4 millones 500 mil pesos se destinaron al equipamiento de 107 estancias infantiles, lo que permitió la adquisición de insumos, materiales, mobiliario y equipo necesario para mejorar las condiciones de atención a la niñez y fortalecer la operación de estos espacios.

Asimismo, se otorgaron reembolsos de gastos por trámites de licencias de funcionamiento a 212 centros de cuidado, por hasta 15 mil pesos cada uno, lo que representó una inversión de 2 millones 612 mil 957 pesos y facilitó que estos espacios operen de manera formal y en cumplimiento con la normatividad vigente.

Como parte de la estrategia para ampliar la cobertura, el Ichdii apoyó la apertura de 17 nuevas estancias infantiles durante el año, con una inversión de 2 millones 550 mil pesos, priorizando colonias y regiones donde no se contaba con este tipo de servicios para madres y padres que trabajan.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, señaló que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado de impulsar políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la niñez y al respaldo de las familias chihuahuenses.

“Se trabaja para garantizar seguridad, atención de calidad e igualdad de oportunidades desde la primera infancia”, afirmó el funcionario.

Finalmente, se informó que a través del Programa de Estancias Infantiles para el Desarrollo de la Niñez, operado por el Ichdii, se mantiene un esfuerzo permanente para ampliar la cobertura y mejorar la atención de niñas y niños desde los 45 días de nacidos y hasta los 11 años de edad, con especial énfasis en quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

