Presentará Morena este lunes coordinación de Chihuahua y seis estados más

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Ariadna Montiel y Citlalli Hernández encabezarán en Ciudad de México la presentación de coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena dará a conocer este lunes 28 de septiembre a las personas que encabezarán las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en siete entidades, entre ellas Chihuahua, de acuerdo con la agenda oficial difundida por el partido.

La presentación estará encabezada por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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El acto está programado para las 10:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México, específicamente en el salón Olmeca, ubicado en el segundo piso del complejo en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Además de Chihuahua, Morena presentará las coordinaciones correspondientes a San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora y Baja California Sur, con lo que avanzará en la definición de sus estructuras políticas estatales.

La convocatoria confirma que la definición para Chihuahua se hará pública este lunes, después de varios días de expectativa sobre el calendario del proceso y versiones distintas entre los propios aspirantes respecto al momento en que se conocería el resultado.

Durante la semana, algunos participantes se trasladaron a la Ciudad de México bajo la expectativa de una resolución inmediata, mientras que otros señalaron que el desenlace se produciría hasta la semana siguiente.

En el caso de Chihuahua, el proceso ha involucrado a Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez, Martín Chaparro Payán y Luis Carlos Arrieta Lavenant, quienes participaron en la etapa interna para encabezar la coordinación estatal.

La presentación del lunes marcará el cierre de esta fase del procedimiento y dará paso a la operación territorial y organizativa de Morena en las entidades incluidas en la convocatoria.

La dirigencia nacional precisó que el programa está sujeto a cambios, aunque hasta este domingo la cita para medios se mantiene a las 9:30 horas y el inicio formal del evento a las 10:00.