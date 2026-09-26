Resalta Cruz Pérez Cuéllar trabajo de Ana Carmen Estrada como Síndica Municipal

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Reconoce trayectoria política y rendición de cuentas durante el Segundo Informe de Actividades de la Sindicatura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció el trabajo realizado por la síndica municipal, Ana Carmen Estrada, durante la presentación de su Segundo Informe de Actividades.

Durante el acto, Pérez Cuéllar destacó la trayectoria política de Estrada y su participación en el movimiento de la Cuarta Transformación, al señalar que durante años formó parte de los esfuerzos para consolidar dicho proyecto político en Ciudad Juárez.

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El alcalde con licencia recordó que, en la pasada administración municipal, Ana Carmen Estrada se desempeñó como regidora del Ayuntamiento, etapa en la que, dijo, se mantuvo atenta al desarrollo de los asuntos públicos y al cumplimiento de las responsabilidades institucionales.

“La pasada administración tuvo el privilegio de ser regidora del Ayuntamiento, siempre estuvo pendiente de que las cosas se hicieran bien, por esto todo mi reconocimiento”, agregó.

Pérez Cuéllar también señaló que en Chihuahua las sindicaturas comenzaron funciones en 1998, aunque destacó que fue hasta 2025 cuando una síndica municipal convocó a la ciudadanía para rendir un informe de actividades.

Durante su mensaje, agradeció a Ana Carmen Estrada y a su equipo de trabajo por la labor realizada desde la Sindicatura Municipal, así como por rendir cuentas a la ciudadanía y mantener presencia en territorio.

El alcalde con licencia afirmó que el informe presentado refleja parte del trabajo desarrollado en los últimos años, pero también los retos que permanecen pendientes para Ciudad Juárez.

“Muchas felicidades y a seguir trabajando, este informe que acabamos de recibir, me recuerda mucho el trabajo que se ha realizado en los últimos años, pero también me recuerda lo mucho que falta por hacer”, expresó.

En su intervención, Pérez Cuéllar sostuvo que Ciudad Juárez deberá recibir mayor inversión, recursos y atención en los próximos años, al señalar que la ciudad requiere un trato acorde con sus necesidades y aportaciones al desarrollo del estado y del país.

El reconocimiento se dio en el marco del Segundo Informe de Actividades de la síndica municipal Ana Carmen Estrada, donde se presentó el balance de labores de la Sindicatura ante asistentes y representantes del ámbito público.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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