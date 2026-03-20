Presenta Xóchitl Contreras denuncia por violencia política de género contra Cruz Pérez Cuéllar

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La diputada del PAN acusó al alcalde de Ciudad Juárez y a funcionarios municipales de difundir señalamientos falsos que dañan su imagen pública.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La diputada local Xóchitl Contreras presentó una demanda civil por daño moral y una denuncia penal por violencia política en razón de género en contra del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y del director de Ecología, César René Díaz, por declaraciones públicas que consideró falsas y agraviantes.

La legisladora informó que la acción legal cuenta con el respaldo del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, así como de la presidenta estatal de ese partido, Daniela Álvarez, y del dirigente del Comité Municipal, Ulises Pacheco. La denuncia se deriva de una serie de expresiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales, en las que, según expuso, se le atribuyeron responsabilidades sin sustento.

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De acuerdo con lo señalado por Contreras, entre las acusaciones hechas en su contra se encuentran presuntas responsabilidades en temas como la contaminación en la ciudad, la baja recaudación del programa de engomado ecológico y supuestas acciones para alentar el incumplimiento de disposiciones legales en materia ambiental.

La diputada sostuvo que esas afirmaciones carecen de fundamento y aseguró que su trabajo legislativo se ha desarrollado dentro del marco legal. Añadió que las iniciativas y propuestas que ha promovido desde el Congreso buscan atender inquietudes de la población juarense y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de esta frontera.

“Se ha construido una narrativa basada en mentiras, con la intención de desacreditar mi trabajo y desviar la atención de los problemas reales que enfrenta Ciudad Juárez”.

Contreras afirmó además que resulta preocupante que desde el ámbito gubernamental se pretenda responsabilizar a una legisladora de asuntos que corresponden directamente a la administración municipal, como la calidad del aire y la operación de programas recaudatorios. En ese contexto, señaló que trasladar culpas a terceros no resuelve los problemas de fondo que enfrenta la ciudad.

La diputada también argumentó que los señalamientos afectan no solo su imagen personal, sino su ejercicio público como representante popular, por lo que encuadró los hechos como un caso de violencia política en razón de género, al considerar que buscan desacreditar su participación mediante ataques personales y la difusión de información falsa.

“La gente merece respeto, merece información veraz y merece que quienes gobiernan se enfoquen en resolver los problemas, no en generar conflictos ni desinformación”.

La legisladora reiteró que mantendrá su trabajo desde el Congreso del Estado en favor de la población de Ciudad Juárez, en particular en temas relacionados con la economía familiar. También sostuvo que la ruta legal emprendida, según dijo, responde a la defensa de su dignidad, de la verdad y del derecho ciudadano a recibir información honesta.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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