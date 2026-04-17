Presenta Estado convocatoria “Juntos a la Prepa” con 25 mil espacios en Ciudad Juárez

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Registro estará abierto hasta el 31 de mayo y elimina examen de admisión para aspirantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) presentó en Ciudad Juárez la convocatoria “Juntos a la Prepa. Mi Derecho. Mi Lugar”, con la que busca garantizar el acceso a la educación media superior para estudiantes que egresan de secundaria.

Durante el anuncio, autoridades educativas informaron que en la ciudad se cuenta con una disponibilidad de 25 mil espacios, lo que permitirá cubrir la demanda de los aproximadamente 23 mil alumnos que actualmente cursan el último grado de secundaria.

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El proceso de registro inició el pasado 13 de abril y concluirá el 31 de mayo a través de una plataforma en línea, donde los aspirantes deberán seleccionar hasta tres opciones de planteles educativos.

Uno de los cambios relevantes en este modelo es que se elimina el examen de admisión, ya que la asignación de espacios se realizará mediante el Sistema de Asignación a Educación Media Superior (Siaems), con base en la capacidad de las escuelas y las preferencias de los estudiantes.

Los criterios de asignación incluyen factores como equidad de género, discapacidad y vínculos familiares dentro del plantel, con el objetivo de garantizar un proceso más inclusivo.

Las autoridades detallaron que los resultados podrán consultarse a partir del 12 de junio, mientras que el 19 del mismo mes se realizará un diagnóstico educativo en el plantel asignado.

Posteriormente, el proceso de inscripción definitiva se llevará a cabo entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre, conforme a los lineamientos de cada subsistema educativo.

Para resolver dudas, la SEyD habilitó líneas telefónicas de atención en Chihuahua y Ciudad Juárez, además de un portal digital donde también se puede consultar la oferta educativa disponible en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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