Poderes del Estado conmemoran el Centenario de la muerte del General Francisco Villa

Develan placa conmemorativa al pie del monumento del General Francisco Villa ubicado en el Pabellón Revolucionario

Hidalgo del Parral (ADN/Adriana Saucedo) En Sesión Solemne encabezada por las representaciones de los Tres Poderes del Estado, y con la presencia del Secretario de Turismo del Gobierno Federal, se conmemoró el Centenario de la muerte del General Francisco Villa, acto realizado en el Pabellón Revolucionario (entre las calles Purísima y Rosales, en Hidalgo del Parral), luego de que dicho lugar fuera declarado Recinto Oficial por el Poder Legislativo de Chihuahua.

Dentro del acto protocolario, la presidenta del Poder Legislativo, diputada Adriana Terrazas Porras, en su participación señaló: “Hidalgo del Parral, ciudad amada por Pancho Villa y sus Dorados, quienes muestra al mundo la identidad que nos caracteriza a la gente de Chihuahua…y que, a los 100 años de la muerte del General Francisco Villa, él sigue vivo en la memoria no solo de las y los chihuahuenses, sino en la de todos los mexicanos. ¡Gracias! a este gran municipio por el gran legado histórico que nos hace sentir orgullosos de ser del mero Chihuahua…del Mineral del Parral.”

La diputada Jael Argüelles, representante del PT en la 67 Legislatura, expresó “hoy conmemoramos la muerte del General Francisco Villa y ponemos al frente sus causas, que la gente no tenga hambre, repartamos la riqueza entre quienes más lo necesitan, hagamos la educación un estandarte, devolvamos su valor real al campo; porque la justicia, la libertad y la democracia sean la regla”.

«Mi General estamos reunidos para celebrar la centuria de su muerte y que su lucha continúa mientras no se resuelvan los grandes problemas de la patria. Hoy celebramos al caudillo que creía por sobre todas las cosas en un Chihuahua instruido. Mi General Francisco Villa, hoy no se celebra su muerte, sino su legado”, expresó el diputado Francisco Sánchez, representante de MC en el Congreso de Chihuahua.

El diputado Edgar Piñón, en representación del Grupo Parlamentario del PRI, expresó: “hace 100 años en este lugar se cimbró la historia nacional, el general de la división del norte había sido acribillado un 20 de julio de 1923 y desde ese momento el nombre de Francisco Villa quedaría ligado a la historia, al desarrollo y al futuro de Parral. Chihuahua no se puede entender sin las causas de la Revolución Mexicana”.

“Cómo no asumirse como Villista si Villa era un analfabeto que fundó 50 escuelas para los pobres, recuperó el Instituto Científico y de Literatura, debemos recordarlo, no solamente por su historia y la defensa de un México justo, sino también por su gran labor por la educación pública. La División del Norte era el pueblo armado para hacer una revolución al lado del Centauro del Norte”, expresó el diputado Benjamín Carrera, en representación del Grupo Parlamentario de MORENA.

En representación del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Mario Rodríguez, refirió que este es un especial momento para esta tierra de mujeres y hombres valientes, baluarte de la historia que reconoce el legado revolucionario social; quien luchó hasta sus últimos días en contra de los grandes vicios del mal gobierno, de la carencia de sensibilidad a los más necesitados, pero que destacó como visionario de los retos que enfrenta una nación carente de instituciones sólidas”.

Por su parte, el alcalde de Hidalgo del Parral, César Peña, expresó: “Mi General su legado no cesa sin importar los años, lustros, décadas o centuria que el devenir inexorable otorgue. Al contrario, se potencia y enraíza en el ADN del norte. No, no son cien años de la emboscada y el deceso, son cien años del hombre y el mito, del centauro y su legado”.

“Hidalgo del Parral, el nuevo pueblo mágico…el México moderno nace luego de la victoria de la Revolución Mexicana y el triunfo de Doroteo Arango, conocido como el General Francisco Villa; su valentía y compromiso con las causas sociales lo llevó a grandes hazañas, instinto natural como estratega”, externó Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo del Gobierno Federal.

En su participación, la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, enfatizó que “el General Villa fue uno de los chispazos que desencadenaron una ola de valentía, no sólo en Chihuahua, sino en todo México…y que empezó en Cuchillo Parado en 1910. Hoy se cumplen 100 años del fallecimiento de este gran exponente revolucionario y con ello, damos nueva vida al ímpetu de libertad”.

Dentro del acto solemne fue entregado un reconocimiento por parte de la Gobernadora del Estado a la Comisión de Turismo y Cultura de la 67 Legislatura del Congreso de Chihuahua, por impulsar la Declaratoria de la Cabalgata Villista, como patrimonio inmaterial en la Entidad.

Cabe destacar que dentro de este mismo acto protocolario, se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa al pie del monumento del General Francisco Villa.

