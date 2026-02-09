Plantea Cuauhtémoc Estrada redistribuir Impuesto Universitario con base en la matrícula real

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca un reparto equitativo de más de 796 millones de pesos entre todas las universidades públicas del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua y el Código Municipal, con el objetivo de redistribuir de manera justa el Impuesto Universitario entre todas las instituciones públicas de educación superior, con base en su matrícula real.

La propuesta fue expuesta durante la reunión de la Mesa Directiva de la Sexagésima Octava Legislatura, celebrada en el Museo de la Revolución en la Frontera, Ex Aduana de Ciudad Juárez, y plantea modificar el esquema actual, que concentra la mayor parte de los recursos en dos universidades, pese a que el sistema público estatal incluye universidades tecnológicas, institutos tecnológicos y centros de formación técnica con alta demanda y financiamiento limitado.

“El acceso a la educación superior no puede depender de privilegios históricos ni de decisiones presupuestales desiguales. La educación es un derecho, no un beneficio selectivo”, sostuvo el legislador.

La iniciativa propone reformar el artículo 82 de la Ley de Hacienda del Estado para que la totalidad de los recursos estatales y municipales del Impuesto Universitario se distribuyan de forma proporcional y equitativa, tomando como referencia la matrícula del ciclo escolar inmediato anterior, sin condicionamientos ligados a convenios federales. De manera complementaria, se plantea modificar el artículo 165 Bis del Código Municipal para armonizar el destino de la sobretasa municipal y asegurar que los recursos lleguen en tiempo y forma a las instituciones que los requieren.

Estrada Sotelo subrayó que la educación técnica superior es estratégica para el desarrollo económico del estado, especialmente en regiones industriales y zonas con alta marginación, donde la matrícula crece a mayor ritmo que el financiamiento disponible. En ese contexto, señaló asimetrías en infraestructura y capacidad operativa entre instituciones, que afectan la atención a estudiantes.

De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para 2026, la recaudación proyectada por Impuesto Universitario supera los 796 millones de pesos, recursos que, desde la óptica del legislador, deben asignarse con criterios de equidad, austeridad y racionalidad del gasto, evitando esquemas que profundicen desigualdades dentro del sistema educativo público.

“La transformación también pasa por revisar cómo se distribuye el dinero público. Esta iniciativa busca corregir una inequidad histórica y poner en el centro a las y los estudiantes”, afirmó.

