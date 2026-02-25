Pide María Antonieta Pérez más recursos para Juárez por migración interna

Publicidad - LB2 -

Diputada plantea fortalecer marcos legales y financiamiento para ciudades receptoras.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La diputada local María Antonieta Pérez Reyes, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso de Chihuahua, sostuvo que Ciudad Juárez, como ciudad receptora de migración doméstica y extranjera, debe recibir recursos adicionales para atender la presión sobre servicios públicos e infraestructura.

La legisladora participó en el “Encuentro de Experiencias Legislativas en Materia de Migración y Asilo en México”, organizado por la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, donde expuso los retos que enfrenta Chihuahua, particularmente Juárez, por su condición de frontera con Estados Unidos.

Pérez Reyes señaló que desde 2018 se han intensificado los flujos migratorios, lo que ha generado demandas crecientes en materia de vivienda, salud, educación, transporte e infraestructura urbana.

“Ejemplo paradigmático del desinterés institucional es la ley de migración del estado de Chihuahua, publicada en 2016, que a la fecha no cuenta con un reglamento operativo. Una ley sin reglamento es en los hechos una letra muerta”.

La diputada también cuestionó la operación del Consejo Estatal de Protección a Migrantes, al señalar que, aunque tiene el mandato de sesionar al menos cada cuatro meses, no lo ha hecho de forma constante ni significativa.

Durante la segunda mesa de trabajo participaron representantes de Chihuahua, Sonora, Tlaxcala y Chiapas, así como integrantes de organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos y niñez migrante, quienes compartieron experiencias sobre la atención a personas en movilidad.

La legisladora indicó que los patrones de migración interna hacia polos económicos como Juárez han provocado un crecimiento demográfico acelerado, lo que incrementa la presión sobre los servicios públicos municipales.

“Ahora deberá de ser los parlamentos quienes fortalezcan marcos legales, garantizar recursos e implementen estrategias integradas que conviertan la migración en un motor de desarrollo social”.

Pérez Reyes subrayó la necesidad de cerrar la brecha entre los diagnósticos elaborados por sociedad civil y organismos internacionales y la acción efectiva de los gobiernos estatales, mediante presupuestos suficientes y coordinación interinstitucional.

