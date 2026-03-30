Pide diputado Arturo Zubía excluir a Chihuahua de entrega de agua a Estados Unidos

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Advierte riesgo para consumo humano y producción agrícola ante sequía en la entidad.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado panista Arturo Zubía Fernández presentó un exhorto al Gobierno Federal para que Chihuahua sea excluido de la entrega de agua a Estados Unidos, en el marco del cumplimiento del tratado de 1944.

El legislador argumentó que la entidad enfrenta una sequía histórica que limita la disponibilidad del recurso hídrico, lo que podría afectar tanto el consumo humano como las actividades agrícolas si se concreta la extracción de agua para cubrir compromisos internacionales.

“No es posible entregar el agua que no se tiene; no se puede poner en riesgo el consumo humano ni el riego agrícola en Chihuahua”.

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La propuesta surge ante el acuerdo compensatorio entre México y Estados Unidos, que contempla que estados fronterizos como Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León aporten volúmenes de agua para saldar adeudos.

Zubía Fernández advirtió que en Chihuahua la situación es particularmente crítica debido al nivel de las presas, entre ellas La Boquilla y Las Vírgenes, que han registrado bajos niveles por la falta de lluvias.

Asimismo, señaló que esta condición mantiene en incertidumbre a productores agrícolas y comunidades que dependen del agua para sus actividades cotidianas, especialmente en regiones rurales.

“No se puede entregar agua sin afectar el consumo humano y el riego agrícola”.

El legislador insistió en que la Federación debe considerar las condiciones específicas del estado antes de implementar cualquier medida, priorizando el uso local del recurso en un contexto de escasez.

El exhorto busca evitar impactos económicos y sociales en Chihuahua, donde el agua es un insumo fundamental para el desarrollo agrícola y la vida diaria de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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