Pide Congreso más recursos humanos y económicos para garantizar el servicio de salud

Urge más atención al IMSS y no más carga.

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) El Congreso de Chihuahua hizo un llamado urgente al Ejecutivo Federal con la finalidad de que sean asignados más recursos humanos y económicos al Estado, dado a la transferencia del INSABI al IMSS Bienestar, y con ello, garantizar plena cobertura en los servicios de salud para las personas.

En la exposición de su petición, el diputado Mario Rodríguez Saldaña, refirió que cada gobierno enfrenta retos distintos, la forma en la que se define la mejora al sistema de salud, es vital para reducir la brecha de desigualdad en la población que menos oportunidades tiene y particularmente para atender enfermedades que generan altos costos, ahondando en el empobrecimiento de la población.

La transición del INSABI al IMSS Bienestar, preocupa a quienes estamos convencidos que la salud es una prioridad, además de una de las tareas de mayor relevancia en la tarea de gobernar.

Según el último censo de población y vivienda del INEGI, en Chihuahua el 84% de la población está afiliada a servicios de salud y de ese porcentaje, el 64.7% es al IMSS y 21.8% al INSABI. Como ya se ha puesto en la discusión desde esta misma tribuna, la preocupación en la transición para encarar la realidad inmediata al extinguir el INSABI, es de urgente atención.

Además, agregó que, en el informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2021-2022, se revelaron déficits de 17mil 902 millones de pesos, hasta ese momento.

“La premura con la que se ha dado trámite a la reforma en cuestión, obliga a visualizar el panorama que le espera al IMSS, así como a los que el IMSS Bienestar ya atiende. La claridad en la infraestructura de atención hospitalaria o a medicinas, no puede quedar sin cubrir, pues ya es una realidad los enormes retos que se padecen para surtir recetas, pues no hay medicamentos a su totalidad, no hay suficientes camas para atención, citas prontas o estudios que brinden certeza con prontitud a los urgentes padecimientos; en general muchas son las carencias para atender la demanda que tiene el instituto”; señaló.

