Permanece Pancho Barrio hospitalizado en Houston tras intervención quirúrgica

Dirigencia estatal del PAN reporta estado de salud estable y evolución positiva.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El exgobernador de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas permanece hospitalizado en Houston, Texas, luego de someterse a una intervención quirúrgica, y su estado de salud es estable, informó la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

La presidenta del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, señaló que el exmandatario se encuentra bajo supervisión médica especializada y que, pese a continuar internado, su evolución es favorable.

“Está hospitalizado en Houston, Texas, luego de someterse a una intervención quirúrgica, pero su estado es positivo”, expresó.

Al interior del partido, se reconoce que el proceso de recuperación presentó complicaciones, situación que ha prolongado su estancia hospitalaria, aunque sin que hasta el momento se reporten riesgos mayores para su salud.

La dirigente panista indicó que en las próximas horas se buscará establecer contacto con la familia de Barrio Terrazas, a fin de emitir una postura oficial con mayor detalle sobre su condición médica y el curso de su recuperación.

Francisco Barrio Terrazas fue el primer gobernador de Chihuahua emanado del PAN, cargo que desempeñó de 1992 a 1998, y es considerado una figura relevante en la transición democrática del estado. A lo largo de su trayectoria también fue presidente municipal de Ciudad Juárez y embajador de México en Canadá, consolidando una carrera política de alcance estatal y nacional.

