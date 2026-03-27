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Arrestan a mujer en Parral por agredir a su esposo tras revisar su celular

Parral

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
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La detenida, de 25 años, fue acusada de violencia familiar luego de presuntamente golpear a su pareja frente a su hija.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Una mujer de 25 años fue detenida por elementos de la Policía Municipal en Hidalgo del Parral, acusada de presunta violencia familiar tras agredir físicamente a su esposo en un domicilio de la colonia Villas del Tecnológico.

La detenida fue identificada como Sara Michelle B. D., quien fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes luego de que su pareja solicitara auxilio a través de los números de emergencia.

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De acuerdo con el reporte policial, los hechos se originaron tras una discusión relacionada con mensajes encontrados en el teléfono celular del hombre, lo que derivó en un altercado que escaló a agresiones físicas.

Según el testimonio de la víctima, su esposa lo golpeó con un cinturón en diversas partes del cuerpo, en presencia de su hija.

El informe señala que la agresión ocurrió durante la noche, luego de que la mujer revisara el dispositivo móvil de su pareja y comenzara a reclamarle por su contenido.

Tras recibir el reporte, agentes municipales acudieron al lugar y procedieron con la detención de la mujer, quien enfrenta señalamientos por el delito de violencia familiar.

La víctima presentó la denuncia correspondiente, mientras que el caso quedó en manos de la autoridad investigadora, que determinará la situación legal de la detenida conforme al marco jurídico vigente.

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