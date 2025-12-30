Otorga Fideapech más de 327 mdp en préstamos durante 2025

Publicidad - LB2 -

El fideicomiso estatal benefició a 270 emprendedores y empresarios en distintos municipios de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) otorgó más de 327 millones de pesos en préstamos durante el 2025, en beneficio de 270 emprendedores y empresarios de la entidad, consolidándose como el principal instrumento financiero del Gobierno del Estado para el impulso productivo.

Del total de los recursos dispersados, 90.7 millones de pesos fueron canalizados a través del Fondo del Estado de Chihuahua (FECH), mecanismo que ofrece modalidades de financiamiento con condiciones preferenciales, orientadas a atender las necesidades específicas de los distintos sectores productivos.

Asimismo, mediante el programa Impulso, desarrollado en colaboración con Nacional Financiera y el sector bancario, se colocaron 147 millones de pesos, además de 90 millones adicionales destinados a esquemas de factoraje, tecnificación de riego e impulso a micro, pequeñas y medianas empresas.

Estas acciones se realizaron en coordinación con organismos especializados como Equity Link, OCCA y DEMIC, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito y fortalecer la capacidad operativa de los negocios locales.

Los préstamos otorgados por Fideapech beneficiaron a personas emprendedoras y empresarias de municipios como Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Aldama, Delicias, Hidalgo del Parral, Bocoyna, Guerrero, Meoqui, Rosales, Namiquipa, Saucillo y Batopilas, entre otros, lo que refleja una cobertura regional amplia.

De acuerdo con la información oficial, el financiamiento se destina principalmente a la compra de insumos y materia prima, comercialización de productos, así como a la adquisición de maquinaria y equipo, con el propósito de fortalecer las actividades productivas y la competitividad económica en las distintas regiones del estado.

