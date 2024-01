Ofrece FEM el apoyo necesario para superar situaciones de violencia

Publicidad - LB2 -

La beneficiaria, quien reside en Ciudad Juárez, narró que le avergonzaba pedir ayuda; hoy se siente segura de saber que ya no está sola.

Ciudad Juárez, Chih .- Luego de años de sufrir violencia física y emocional, una mujer encontró en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), el apoyo necesario para superar lo vivido.

La beneficiaria, residente de Ciudad Juárez, al igual que cientos de mujeres chihuahuenses, hoy ha retomado su proyecto de vida, gracias también al impulso recibido en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua (Ceave).

“Me han ayudado mucho. Le doy las gracias a todos por el apoyo, porque desde niña nadie me ha cuidado y estoy muy agradecida”, narró.

En su testimonio, relató haber sufrido violencia y abusos por parte de su esposo, quien además la limitaba en todos los sentidos: “Yo no tenía el derecho de hablar con alguien, de salir, me golpeó, abusó de mí. Yo no decía nada porque me daba vergüenza, nadie me escuchaba”.

Cuando por fin decidió acudir ante la FEM, de inmediato se sintió segura: “Aquí en Fiscalía sí me hicieron caso, me escucharon, me dijeron que no me iban a dejar sola”, recordó.

Ahora trabaja para salir adelante y agradeció a la gobernadora Maru Campos, porque su trabajo se ve reflejado en el actuar de este tipo de dependencias: “Le doy las gracias porque sí me ayudaron aquí, ya voy superando todo lo que viví”, finalizó.

El acompañamiento que brindan la FEM y la Ceave es gratuito. Incluye asistencia social, atención psicológica y jurídica como: gestión de trámites y documentación, y representación legal.

