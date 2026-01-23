Ofrece Estado programa de escrituras a familias de la colonia Terrenos Nacionales en Juárez

Publicidad - LB2 -

El esquema beneficiará a 845 viviendas con descuentos de hasta 80% y busca resolver un rezago jurídico de más de tres décadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), puso en marcha un programa de regularización de escrituras para 845 viviendas de la colonia Terrenos Nacionales, en Ciudad Juárez, con el objetivo de brindar certeza jurídica a familias que durante años enfrentaron problemas de tenencia de la tierra.

De acuerdo con la Coesvi, el caso de esta colonia ha sido jurídicamente complejo debido a registros de empalmes y conflictos de propiedad, situación que impidió por cerca de 35 años que la mayoría de los habitantes obtuvieran sus escrituras.

“Terrenos Nacionales es el ejemplo de la indolencia y la indiferencia de muchos años; los propios residentes nos habían comentado que ya habían perdido la esperanza de lograr las escrituras de sus viviendas”, expresó Óscar Lozoya, delegado regional de la Coesvi.

La dependencia explicó que este apoyo se enmarca en la política pública de la actual administración estatal orientada a otorgar certeza jurídica y generar orden territorial en los municipios, lo que permitirá a las familias vender, donar, heredar o acceder a créditos con su vivienda como respaldo.

El beneficio forma parte del programa “Juntos escrituramos tu Vivienda”, mediante el cual el costo del trámite se fija en 3 mil 030 pesos, lo que representa un ahorro aproximado del 80 por ciento, ya que el precio promedio de las escrituras supera los 18 mil pesos.

Con este esquema, se estima un ahorro conjunto superior a los 12 millones de pesos para las familias beneficiadas. En la colonia existen 972 viviendas, de las cuales solo 127 cuentan actualmente con escrituras, lo que refleja la magnitud del rezago que se busca atender.

La Coesvi invitó a las y los propietarios de Terrenos Nacionales a acercarse a sus oficinas, ubicadas en avenida Abraham Lincoln 1320, fraccionamiento Córdova Américas, o a comunicarse a los teléfonos 629-33-00, extensión 55973, así como al WhatsApp 656 818 98 88, para recibir información y acceder a este programa.

