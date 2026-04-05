Ofrece Estado apoyo para inseminación artificial y mejoramiento genético bovino en Chihuahua

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Programa busca fortalecer productividad del sector ganadero con incentivos económicos

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado de Chihuahua anunció la disponibilidad de apoyos para el mejoramiento genético bovino mediante inseminación artificial, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”.

El incentivo está dirigido a productores y productoras ganaderas interesados en elevar la calidad genética de su hato, con el propósito de mejorar la productividad y competitividad del sector pecuario en la entidad.

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“El objetivo es fortalecer la calidad genética del ganado”

El programa contempla un apoyo de hasta 600 pesos por unidad, con un límite de hasta 20 vientres bovinos por persona beneficiaria, lo que permite ampliar el alcance del mejoramiento genético en unidades de producción.

Las autoridades informaron que las solicitudes pueden realizarse en las oficinas de la SDR en la ciudad de Chihuahua, así como en presidencias municipales, donde se habilitaron ventanillas de atención.

“La recepción de solicitudes estará abierta hasta el 30 de octubre de 2026”

El periodo de registro permanecerá vigente hasta el 30 de octubre de 2026 o hasta agotar la disponibilidad presupuestaria, en un horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.

La dependencia estatal puso a disposición canales de atención telefónica y su portal oficial para consulta de requisitos, formatos y asesoría, como parte de una estrategia orientada a impulsar la tecnificación y el desarrollo sostenible del sector ganadero en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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